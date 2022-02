“Lui con Soleil”. GF Vip, nuova bomba nella Casa. Lulù se n’è accorta e racconta tutto a Manila (Di lunedì 7 febbraio 2022) A poche ore dalla diretta la situazione dentro il GF Vip si fa esplosiva. Tanta carne al fuoco e ancora una volta Soleil Sorge grande protagonista. Per capire quanto sia chiacchierata e discussa l’ex Uomini e Donne basta rimandare indietro di qualche giorno il nastro e riascoltare le parole di Alex Belli. “Lei è sempre stata la preferita. Io penso che ci sia una coalizione da parte dei fanclub, di tutti i fanclub contro Soleil. Ovviamente se si uniscono fanno numeri grossi”. “Nello stesso tempo però devo dirti che un po’ si è spenta. Venendole a mancare dei punti di spalla, come sono io, lei si è spenta. Ricordiamoci anche che ha contro tutta la Casa e questa cosa non è semplice”. Al GF Vip insomma ci sarebbe una fazione che rema contro la permanenza di Soleil Sorge. Di sicuro l’influenza che esercita ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) A poche ore dalla diretta la situazione dentro il GF Vip si fa esplosiva. Tanta carne al fuoco e ancora una voltaSorge grande protagonista. Per capire quanto sia chiacchierata e discussa l’ex Uomini e Donne basta rimandare indietro di qualche giorno il nastro e riascoltare le parole di Alex Belli. “Lei è sempre stata la preferita. Io penso che ci sia una coalizione da parte dei fanclub, di tutti i fanclub contro. Ovviamente se si uniscono fanno numeri grossi”. “Nello stesso tempo però devo dirti che un po’ si è spenta. Venendole a mancare dei punti di spalla, come sono io, lei si è spenta. Ricordiamoci anche che ha contro tutta lae questa cosa non è semplice”. Al GF Vip insomma ci sarebbe una fazione che rema contro la permanenza diSorge. Di sicuro l’influenza che esercita ad ...

