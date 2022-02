L’UE e la strategia di normazione: sostenibilità e digitale nell’ecosistema industriale. Cosa sta cambiando (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Unione Europea ha dato il suo benestare alla nuova strategia di normazione “per un mercato unico, resiliente, verde e digitale”. Cosa significa questo? Che l’Eurozona sta ampliando il suo sguardo verso il futuro, che includerà – anche nei mercati e, quindi, nel mondo dell’industria – gli effetti e il peso dell’innovazione tecnologica. Un segnale, seppur di diverso livello e tipologia, era stato già dato nei giorni scorsi con la Dichiarazione su diritti e principi digitali che guideranno la trasformazione digitale in Europa. Il documento di proposta al Parlamento, infatti, punta ad essere un punto di riferimento condiviso fra i Paesi dell’Unione sulle modalità, principi e tipologie di trasformazione digitale che le istituzioni europee promuovono e difendono, in particolare per ... Leggi su fmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Unione Europea ha dato il suo benestare alla nuovadi“per un mercato unico, resiliente, verde e”.significa questo? Che l’Eurozona sta ampliando il suo sguardo verso il futuro, che includerà – anche nei mercati e, quindi, nel mondo dell’industria – gli effetti e il peso dell’innovazione tecnologica. Un segnale, seppur di diverso livello e tipologia, era stato già dato nei giorni scorsi con la Dichiarazione su diritti e principi digitali che guideranno la trasformazionein Europa. Il documento di proposta al Parlamento, infatti, punta ad essere un punto di riferimento condiviso fra i Paesi dell’Unione sulle modalità, principi e tipologie di trasformazioneche le istituzioni europee promuovono e difendono, in particolare per ...

