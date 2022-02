Luc Montagnier non ha sostenuto che la terza dose di vaccino causi l’Aids (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 4 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook. Il post oggetto della segnalazione mostra una foto del virologo francese e premio Nobel per la medicina nel 2008 Luc Montagnier – diffusore di numerose informazioni scientificamente infondate sulla pandemia di coronavirus e sui vaccini messi a punto per affrontarla – accompagnata da una frase a lui attribuita che recita: «Coloro che hanno preso la terza dose dovrebbero andare in un laboratorio e fare un test per l’Aids. Il risultato potrebbe sorprendervi. Dopo di chè fate causa al vostro governo». Si tratta di una citazione falsa. Innanzitutto, la presunta dichiarazione di Luc Montagnier non è stata ... Leggi su facta.news (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 4 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook. Il post oggetto della segnalazione mostra una foto del virologo francese e premio Nobel per la medicina nel 2008 Luc– diffusore di numerose informazioni scientificamente infondate sulla pandemia di coronavirus e sui vaccini messi a punto per affrontarla – accompagnata da una frase a lui attribuita che recita: «Coloro che hanno preso ladovrebbero andare in un laboratorio e fare un test per. Il risultato potrebbe sorprendervi. Dopo di chè fate causa al vostro governo». Si tratta di una citazione falsa. Innanzitutto, la presunta dichiarazione di Lucnon è stata ...

