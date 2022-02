Love is in the air, anticipazioni 8 febbraio: come l’ha presa Kiraz (Di lunedì 7 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata martedì 8 febbraio. Serkan non accetta la notizia che ha ricevuto, Eda prova a fare il possibile. Eda e Serkan trascorrono la notte insieme, ma il mattino seguente qualcosa va storto. La verità sconvolge nuovamente le vite della coppia, chiamata a fare un gesto davvero importante per poter continuare. La reazione di KirazLa piccola Kiraz ha riavvicinato Eda e Serkan. Passo dopo passo, i due si sono ritrovati e hanno riscoperto il sentimento d’amore che li ha legati per tutto questo tempo. Adesso sono davvero una famiglia. La loro relazione può ricominciare dove l’avevano lasciata: finalmente si sposeranno? Impossibile dimenticare tutto ciò che hanno vissuto, ad un passo dalle nozze è successo il peggio. L’incidente aereo di Serkan, la ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 7 febbraio 2022)is in the air prossima puntata martedì 8. Serkan non accetta la notizia che ha ricevuto, Eda prova a fare il possibile. Eda e Serkan trascorrono la notte insieme, ma il mattino seguente qualcosa va storto. La verità sconvolge nuovamente le vite della coppia, chiamata a fare un gesto davvero importante per poter continuare. La reazione diLa piccolaha riavvicinato Eda e Serkan. Passo dopo passo, i due si sono ritrovati e hanno riscoperto il sentimento d’amore che li ha legati per tutto questo tempo. Adesso sono davvero una famiglia. La loro relazione può ricominciare dove l’avevano lasciata: finalmente si sposeranno? Impossibile dimenticare tutto ciò che hanno vissuto, ad un passo dalle nozze è successo il peggio. L’incidente aereo di Serkan, la ...

