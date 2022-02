Lotta al Covid, avviata l’Hackathon per sviluppare supporti IA medici (Di lunedì 7 febbraio 2022) Durerà un mese l’Hackathon con al centro la Lotta al Covid presentata all’Expo di Dubai e che si chiama “Covid CXR”, lo scopo è quello di dare ai medici in prima linea strumenti avanzati per supportarli nella prognosi tramite l’intelligenza artificiale Siamo ancora immersi nella pandemia e per la comunità scientifica elaborare i dati clinici L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Durerà un mesecon al centro laalpresentata all’Expo di Dubai e che si chiama “CXR”, lo scopo è quello di dare aiin prima linea strumenti avanzati per supportarli nella prognosi tramite l’intelligenza artificiale Siamo ancora immersi nella pandemia e per la comunità scientifica elaborare i dati clinici L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

meb : La lotta quotidiana contro il #cancro è ancora più dura ai tempi del covid. Dobbiamo recuperare i ritardi accumulat… - zaiapresidente : ?? Questi sono i volti di chi da due anni lotta contro il Covid nei nostri ospedali. Sono i sorrisi, seppur nascosti… - lord_john56 : Gettano la maschera perché la storiella del covid non regge più e diventa chiaro lo scopo del greenpass che è per i… - anteprima24 : ** Nuovi locali per l'#Asdim: un servizio volontario per contribuire alla lotta al diabete **… - caneparialex : RT @meb: La lotta quotidiana contro il #cancro è ancora più dura ai tempi del covid. Dobbiamo recuperare i ritardi accumulati nella prevenz… -