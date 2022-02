Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro durante la diretta del Grande Fratello Vip (Di martedì 8 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso ancora fa parlare di sé con i suoi tweet. Alex Belli docet e ormai ha fatto “scuola” su come vivere il reality. L’ex calciatore professionista mentre è ancora in corso la diretta del Grande Fratello Vip 6 twetta e mette nelle storie Instagram un messaggio per la sua compagna Manila Nazzaro. Eccolo: “Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi …………oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …….. mi prendo il mio tempo per riflettere — Lorenzo Amoruso ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022)ancora fa parlare di sé con i suoi tweet. Alex Belli docet e ormai ha fatto “scuola” su come vivere il reality. L’ex calciatore professionista mentre è ancora in corso ladelVip 6 twetta e mette nelle storie Instagram un messaggio per la sua compagna. Eccolo: “Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi …………oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …….. mi prendo il mio tempo per riflettere —...

