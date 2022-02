“L’ORA DEL TANK”: alle 20.00 con Tancredi Palmeri, siamo LIVE su Twitch (Di lunedì 7 febbraio 2022) alle 20.00 siamo LIVE su Twitch con Tancredi Palmeri per tutte le ultime sulla Serie A: seguici sul nostro canale Vi aspettiamo alle 20.00 per commentare con voi l’ultima giornata di campionato, e tutte le ultime dalla Serie A. Dentro e fuori dal campo. CLICCA QUI PER SEGUIRCI LIVE, partiamo alle 20.00 con Tancredi Palmeri, Sofia Oranges, Mirko Calemme Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 febbraio 2022)20.00suconper tutte le ultime sulla Serie A: seguici sul nostro canale Vi aspettiamo20.00 per commentare con voi l’ultima giornata di campionato, e tutte le ultime dalla Serie A. Dentro e fuori dal campo. CLICCA QUI PER SEGUIRCI, partiamo20.00 con, Sofia Oranges, Mirko Calemme Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

trash_italiano : E ora aspettiamo il vero evento del Festival: LE RISSE DA ZIA MARA CON I GIORNALISTI CHE FANNO DOMANDE SCOMODE E GL… - RadioItalia : Chi non vede l’ora di risentire Marco live?! In trepidante attesa del tour ?? @mengonimarco #Sanremo2022… - trash_italiano : Che poi non è solo “guardare #Sanremo2022”. È calcolare l’ora esatta in cui cenare, azzeccare il volume giusto dell… - tizianorosadoni : @Satanassodelweb @Mau_Romeo @FBiasin Mi ci alzo un'ora prima la mattina per discutere, figurati se mi passa per l'a… - basciagonistan : RT @Alessia_g512: Ma vi posso dire che la clip del litigio nel DayTime mi spaventa meno di zero? Antonio e altri hanno cagato fuori dal vas… -