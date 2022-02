London Critics’ Circle | “The Power of the Dog” miglior film

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Theof the Dog è stato il grande vincitore della 42a edizione deiAwards, vincendo quattro importanti premi durante la cerimonia di premiazione virtuale del gruppo dal May Fair Hotel domenica sera. Quali premi ha vinto “Theof the Dog” ai? Theof the Dog è stato il grande vincitore della 42a edizione deiAwards, vincendo quattro importanti premi durante la cerimonia di premiazione virtuale del gruppo dal May Fair Hotel domenica sera. I premi L’acclamato western queer di Jane Campion è stato incoronatodell’anno, mentre la ...