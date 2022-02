LIVE Speed skating | 1500 metri donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA | guida la russa Lalenkova | Francesca Lollobrigida ci prova

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio. Al rientro l’olandese Groenewoud e la cinese Yi 9.58: Perdono progressivamente smalto le due atlete in gara. La polacca Czerwonka si inserisce al quinto posto a 3?29, la ceca Zdrahalova è settima a 3?80 9.54: Splendida seconda parte di gara per lache è prima con 1’55?74, potrebbe essere già un primo tempo di riferimento, la kazaka Aidova è quarta a 3?27. Ora la ceca Zdrahalova e la polacca Czerwonka 9.50: Grande finale della cinese Adake che si inserisce in seconda piazza a 19 centesimi dalla testa, crolla nel finale la canadese Pearman che è sesta a 1?48 dalla vetta. Ora lae la kazaka Aidova 9.46: Si inserisce al secondo posto la statunitense Kilburg a 7 ...

Advertising

PivaEdoardo : giusto.SIAMO CAMPIONI DI BOCCE QUINDI...sto sbagliando? - Speedliveit : #EURONascar – Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport ufficializza Lemarie, Krasonis, Monti - Speedliveit : #ICEChallenge – Il Ghiaccio di Pragelato esalta Piero Longhi - Speedliveit : #ICEChallenge – Pistono concede il bis a Pragelato: vittoria anche nel round 4. Tiramani vede il titolo nei kart-cr… - News24_it : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 6 febbraio in DIRETTA: BRONZO FISCHNALLER! Italia sontuosa nel curling, battuta anche… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Speed

OA Sport

La diretta testuale dei 1500 metri femminili di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 . L'azzurra Francesca Lollobrigida torna sul ghiaccio del NationalSkating Oval dopo il meraviglioso argento nei 3000 metri. Distanza meno congeniale per la romana, che proverà comunque a dire la sua. Appuntamento nella mattinata italiana di lunedì 7 febbraio: ...9.07: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla direttadella terza giornata di gare riservate alloskating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 Come seguire la gara in ...L’azzurra Francesca Lollobrigida torna sul ghiaccio del National Speed Skating Oval dopo il meraviglioso argento nei 3000 metri. Distanza meno congeniale per la romana, che proverà comunque a dire la ...Lunedì 7 febbraio andrà in scena la terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 (diretta Discovery+ e Rai2). Sulle nevi e ...