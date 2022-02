LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: ultime 15, si avvicina il momento decisivo (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.14 Gran manche per la norvegese Thea Louise Stjernesund: partita con 3 centesimi di vantaggio, chiude con un secondo su Bucik! Miglior tempo di manche, recupererà davvero tante posizioni, forse fino a ridosso del podio? Ora la slovacca Petra Vlhova (-0.05), davvero anonima nella prima manche. 8.11 Elena Curtoni è settima a 2?02: mal che vada chiuderà 22ma. Ora le ultime 15. 8.10 Nuovo cambio in vetta. Passa in testa Bucik con 0.18 su Moltzan e Tviberg. Il miglior tempo di manche resta della francese Frasse Sombet. 8.08 Nonostante un errore importante, Moltzan si porta al comando a pari merito con Moltzan. Ora la slovena Ana Bucik (-0.15). 8.07 Perde tanto Tviberg, ma si porta al comando con 0.53 su Frasse Sombet. Tocca ora alla statunitense Paula Moltzan (-0.10). 8.05 Anche Siebenhofer esce a ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.14 Gran manche per la norvegese Thea Louise Stjernesund: partita con 3 centesimi di vantaggio, chiude con un secondo su Bucik! Miglior tempo di manche, recupererà davvero tante posizioni, forse fino a ridosso del podio? Ora la slovacca Petra Vlhova (-0.05), davvero anonima nella prima manche. 8.11 Elena Curtoni è settima a 2?02: mal che vada chiuderà 22ma. Ora le15. 8.10 Nuovo cambio in vetta. Passa in testa Bucik con 0.18 su Moltzan e Tviberg. Il miglior tempo di manche resta della francese Frasse Sombet. 8.08 Nonostante un errore importante, Moltzan si porta al comando a pari merito con Moltzan. Ora la slovena Ana Bucik (-0.15). 8.07 Perde tanto Tviberg, ma si porta al comando con 0.53 su Frasse Sombet. Tocca ora alla statunitense Paula Moltzan (-0.10). 8.05 Anche Siebenhofer esce a ...

