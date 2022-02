LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: Federica Brignone terza, alle 7.30 ci si gioca una medaglia! (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE Dalle 5.00 3.28 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 7.30 per la seconda manche. Ma prima la discesa libera maschile alle 5.00…Un saluto sportivo e a più tardi! 3.27 Sarah Hector resta la grande favorita per l’oro, ma riuscirà a gestire la pressione di trovarsi in testa per le prossime 4 ore? Staremo a vedere. 3.26 Elena Curtoni è 23ma a 2?94. Ricordiamo che sono uscite Marta Bassino e Mikaela Shiffrin. 3.25 Sono scese le prime 30, questa la classifica ormai consolidata: Sara Hector (Svezia) Katharina Truppe (Austria) +0.30 Federica Brignone (Italia) +0.42 Meta Hrovat (Slovenia) +0.92 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.02 Nina O’Brien (Usa) ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE D5.00 3.28 Grazie per averci seguito, appuntamento7.30 per la seconda manche. Ma prima la discesa libera maschile5.00…Un saluto sportivo e a più tardi! 3.27 Sarah Hector resta la grande favorita per l’oro, ma riuscirà a gestire la pressione di trovarsi in testa per le prossime 4 ore? Staremo a vedere. 3.26 Elena Curtoni è 23ma a 2?94. Ricordiamo che sono uscite Marta Bassino e Mikaela Shiffrin. 3.25 Sono scese le prime 30, questa la classifica ormai consolidata: Sara Hector (Svezia) Katharina Truppe (Austria) +0.30(Italia) +0.42 Meta Hrovat (Slovenia) +0.92 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.02 Nina O’Brien (Usa) ...

