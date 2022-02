LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: Brignone terza a 0.42 da Hector, fuori Bassino e Shiffrin (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante FEMMINILE 3.03 Grenier aggancia la terzultima porta ed è fuori. Attenzione ora alla slovena Ana Bucik. 3.01 Si riparte dopo una piccola interruzione a seguito della caduta di Holtmann. 2.58 La norvegese Mina Fuerst Holtmann stava disputando una manche da quarta posizione, poi scivola a poche porte dall’arrivo. Le outsider non mancano, come lo sarà ora la canadese Valerie Grenier. 2.57 Elena Curtoni è 14ma a 2?94. Oggi si trattava solo di rompere il ghiaccio in vista del superG. 2.56 La svizzera Wendy Holdener, tra le più attese in slalom e combinata, è nona a 1?65. Ora Elena Curtoni! 2.54 Al comando la svedese Sara Hector, grande favorita della vigilia, con 0.30 sulla sorprendente austriaca Katharina Truppe e 0.42 su una ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 3.03 Grenier aggancia la terzultima porta ed è. Attenzione ora alla slovena Ana Bucik. 3.01 Si riparte dopo una piccola interruzione a seguito della caduta di Holtmann. 2.58 La norvegese Mina Fuerst Holtmann stava disputando una manche da quarta posizione, poi scivola a poche porte dall’arrivo. Le outsider non mancano, come lo sarà ora la canadese Valerie Grenier. 2.57 Elena Curtoni è 14ma a 2?94. Oggi si trattava solo di rompere il ghiaccio in vista del superG. 2.56 La svizzera Wendy Holdener, tra le più attese in slalom e combinata, è nona a 1?65. Ora Elena Curtoni! 2.54 Al comando la svedese Sara, grande favorita della vigilia, con 0.30 sulla sorprendente austriaca Katharina Truppe e 0.42 su una ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Marta Bassino e Federica Brignone per una medaglia Hector… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, DAY 3 ? Saranno ben 32 gli italiani in gara oggi. @ItaliaTeam_it a caccia di una medaglia n… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: il vento darà tregua? Paris e Innerhofer all’attacco! - #alpino… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino gigante femminile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamento in DIRETTA - #alpino #gigante #femminile… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino gigante femminile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamento in DIRETTA - #alpino #gigante #femminile… -