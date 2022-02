LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Feuz vicino all’oro, 5° Paris (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa 5.53 Odermatt è in vantaggio 12 centesimi al secondo intermedio, ma è dietro di 14 al terzo. 5.52 L’americano Cochran-Siegle è ottavo a 1?22. Attenzione ora a Marco Odermatt: Svizzera per la doppietta? 5.50 Paris ci ha provato, purtroppo la medaglia olimpica è sfumata ancora. 5.49 Niente medaglia per Dominik Paris, è quinto a 52 centesimi. Ci ha illuso, era in vantaggio 27 centesimi al secondo intermedio, poi ha perso velocità nel tratto più tecnico della pista con una frenata brusca. A questo punto Feuz è ad un passo dall’oro. 5.47 Il tedesco Romed Baumann è sesto a 1?15. Ora Dominik ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA5.53 Odermatt è in vantaggio 12 centesimi al secondo intermedio, ma è dietro di 14 al terzo. 5.52 L’americano Cochran-Siegle è ottavo a 1?22. Attenzione ora a Marco Odermatt: Svizzera per la doppietta? 5.50ci ha provato, purtroppo la medaglia olimpica è sfumata ancora. 5.49 Niente medaglia per Dominik, è quinto a 52 centesimi. Ci ha illuso, era in vantaggio 27 centesimi al secondo intermedio, poi ha perso velocità nel tratto più tecnico della pista con una frenata brusca. A questo puntoè ad un passo d. 5.47 Il tedesco Romed Baumann è sesto a 1?15. Ora Dominik ...

