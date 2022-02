LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Feuz vicino all’oro, 2° Clarey a 41 anni, 6° Paris (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa 6.09 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ha lo stesso tempo di Feuz al terzo intermedio! 6.06 Feuz aveva già vinto l’oro in Discesa ai Mondiali nel 2017. Ormai è una leggenda di questo sport. Purtroppo, bisogna dirlo, la carriera dello svizzero è decisamente migliore rispetto a quella di Dominik Paris, che non ha mai conquistato podi alle Olimpiadi né mai vinto la Coppa del Mondo di Discesa. 6.05 Fuori il canadese Broderick Thompson, che si rialza subito. 6.02 La classifica dopo i primi 20: Beat Feuz (Svizzera) Johan ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA6.09 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ha lo stesso tempo dial terzo intermedio! 6.06aveva già vinto l’oro inai Mondiali nel 2017. Ormai è una leggenda di questo sport. Purtroppo, bisogna dirlo, la carriera dello svizzero è decisamente migliore rispetto a quella di Dominik, che non ha mai conquistato podi allené mai vinto la Coppa del Mondo di. 6.05 Fuori il canadese Broderick Thompson, che si rialza subito. 6.02 La classifica dopo i primi 20: Beat(Svizzera) Johan ...

