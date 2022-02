LIVE – Pattinaggio velocità, 1500 metri femminili con Lollobrigida: Pechino 2022 (DIRETTA) (Di lunedì 7 febbraio 2022) La DIRETTA testuale dei 1500 metri femminili di Pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’azzurra Francesca Lollobrigida torna sul ghiaccio del National Speed Skating Oval dopo il meraviglioso argento nei 3000 metri. Distanza meno congeniale per la romana, che proverà comunque a dire la sua. Appuntamento nella mattinata italiana di lunedì 7 febbraio: si inizia alle ore 9:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO Pechino ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Latestuale deididiai Giochi Olimpici invernali di. L’azzurra Francescatorna sul ghiaccio del National Speed Skating Oval dopo il meraviglioso argento nei 3000. Distanza meno congeniale per la romana, che proverà comunque a dire la sua. Appuntamento nella mattinata italiana di lunedì 7 febbraio: si inizia alle ore 9:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO...

