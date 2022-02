LIVE Italia-Svezia 5-0 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | altra mano rubata!

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Nell’semifinale la Gran Bretagna è in vantaggio 3-2 sulla Norvegia. 13.50 SBAGLIA ANCORA LA SVEDESE, PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Era una bocciata comoda, ma la boccia è stata presa a 3/4, dunque la stone svedese è uscita dalla casa, lasciando il punto agli azzurri! Terzarubata consecutiva!5-0 a metà partita! Ora una pausa, poi bisognerà ripartire con la stessa concentrazione! 13.49 Bocciata di Stefania Constantini. Al momento punto dell’, ma l’ultimo tiro è della. 13.47 Sbaglia anche Eriksson, che per pochi centimetri non si prende il secondo punto. Vediamo ora cosa si inventa Stefania Constantini con l’ultimo tiro azzurro. 13.46 Si profila purtroppo una ...

... NON RIESCE LA BOCCIATA ALLA SVEZIA: PRIMI TRE END MAGISTRALI 13.37 - Tiro di Stefania Constantini fantastico, ma ora tocca alla Svezia: ultimo tiro 13.35 - Ultimo tiro a testa 13.33 - L'prova ...