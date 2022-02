LIVE Italia-Svezia 4-0 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | rubata da 2 punti!

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 La, che resta di mano, si gioca la carta del power play, ovvero sposta lateralmente i sassi che da regolamento sono piazzati al centro. 13.38 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Bocciata suicida della De Val! L’ruba ancora la mano, questa volta con 24-0 dopo tre end! 13.37 Bellissimo tiro di Stefania. Colpisce leggermente la stone al centro e consolida il punto. Serve una piazzata molto difficile ora alla svedese. 13.35 Eriksson rimuove ancora la guardia. Manca un tiro, cosa deciderà di fare Stefania Constantini? 13.34 Ennesima guardia piazzata da Mosaner. E’ davvero una partita a scacchi in questa fase… 13.33 Altra bocciata della guardia da parte di Eriksson. Ultimi due tiri. 13.32 Mosaner va ...

12.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta di Italia-Svezia, semifinale del torneo di curling misto alle Olimpiadi di Pechino 2022. La cronaca di Italia-Canada