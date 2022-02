LIVE Italia-Svezia 2-0 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | gli azzurri rubano la mano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Ennesima guardia piazzata da Mosaner. E’ davvero una partita a scacchi in questa fase… 13.33 Altra bocciata della guardia da parte di Eriksson. Ultimi due tiri. 13.32 Mosaner va a ripiazzare la guardia. Al momento il punto al centro della casa è azzurro, pur se di millimetri. 13.31 Eriksson boccia una guardia dell’. 13.29 Ora lasarà ancora di, avendo subito il punto. Siamo nel terzo end. 13.26 Stefania Constantini va a piazzare lo stone al centro della casa. La svedese sbaglia l’ultimo tiro e l’ruba la2-0! 13.25 Doppia bocciata eccezionale di Eriksson. 2 punti al momento per la, manca un tiro. Stefania Constantini deve ...

12.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta di Italia-Svezia, semifinale del torneo di curling misto alle Olimpiadi di Pechino 2022.