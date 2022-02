LIVE Italia-Canada 8-7 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: NOVE SU NOVE! Vittoria azzurra all’extra-end! (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.02 Per l’Italia ci sarà la Svezia in semifinale alle 13.05 ora Italiana: ieri gli azzurri hanno vinto 12-8. L’altra semifinale sarà fra Norvegia e Gran Bretagna. 4.00 Impossibile battere gli azzurri: NOVE vittorie su NOVE nel round robin, arriviamo in semifinale da imbattuti. Si spegne il percorso dei campioni olimpici in carica, anche il fuoriclasse John Morris si è inchinato a Mosaner e Constantini. 3.58 E’ GIALLAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’Italia HA VINTO ANCORA!!!!!!!!!!!!!!! NOVE SU NOVE!!!!!!!!!!! 8-7 AL Canada CHE E’ FUORI!! 3.56 Stone di John Morris che va quasi alla stessa distanza dal centro di quello Italiano! Finale thrilling per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.02 Per l’ci sarà la Svezia in semifinale alle 13.05 orana: ieri gli azzurri hanno vinto 12-8. L’altra semifinale sarà fra Norvegia e Gran Bretagna. 4.00 Impossibile battere gli azzurri:vittorie sunel round robin, arriviamo in semifinale da imbattuti. Si spegne il percorso dei campioni olimpici in carica, anche il fuoriclasse John Morris si è inchinato a Mosaner e Constantini. 3.58 E’ GIALLAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’HA VINTO ANCORA!!!!!!!!!!!!!!!SU!!!!!!!!!!! 8-7 ALCHE E’ FUORI!! 3.56 Stone di John Morris che va quasi alla stessa distanza dal centro di quellono! Finale thrilling per il ...

