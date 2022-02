LIVE – Italia-Canada 1-0 | Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La diretta testuale di, tredicesima sessione del torneo deldialle. Amos Mosaner e Stefania Constantini andranno a caccia della nona vittoria per scrivere ancora la storia. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 2.05ne. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERLO IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA1-0 02.20 – Attenzione al, che vuole reagire dopo il primo end e sta cercando di crearsi le condizioni per ristabilire la parità. 02.15 – PRIMO PUNTO PER L’, CHE ...