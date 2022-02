LIVE Italia-Canada 1-0 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | vantaggio italiano dopo il primo end

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.20 Un punto potenziale per il, Mosaner adesso deve cercare di fare pulizia per vie centrali. 2.18 Prima stonena nel secondo end che finisce leggermente decentrata verso destra. 2.17 1-0 per l’ilend: martello che passa ai canadesi. 2.16 E purtroppo l’si toglie un punto: non è stato possibile spostare il sasso del. 2.15 Stone canadese sulla traiettoria delle trene: in questo momento sono due punti per gli azzurri. 2.14 Mosaner piazza anche la quarta stone azzurra nella casa, vediamo come reagiscono i canadesi. 2.12 Brutto tiro per Morris: si mette bene per l’in questo end. 2.11 Solo un sasso rosso ...