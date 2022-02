LIVE – Giorgi-Alexandrova 2-6 | 6-1 | 2-6 Wta 500 San Pietroburgo 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ile latestuale della sfida tra Camilaed Ekaterina, valevole per il primo turno del Wta 500 di San. L’azzurra dovrà superare un ostacolo non da poco sul cemento indoor russo, considerando le abilità rilevanti dell’avversaria sul veloce; la giocatrice padrona di casa, nel particolare, dispone nel suo repertorio di colpi particolarmente volenti, una ‘picchiatrice’ per definizione sulle superfici rapide. Se si tratta di confronti da fondocampo, specialmente se rapidi e potenti,non è probabilmente seconda a nessuno…Serena Williams permettendo. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale sul match tra l’azzurra e la russa, durante la mattina di lunedì 7 febbraio (secondo match dalle ore 09.00 sul Centrale, ...

... constreaming fruibile tramite il sito ufficiale di Supertennis, così come mediante la ...punta al secondo turno del Wta di San Pietroburgo, obiettivo non impossibile da raggiungere.Reduce dal terzo turno agli Australian Open (ad eliminarla è stata la poi trionfatrice, Ashleigh Barty), Camilasarà l'unica azzurra presente ai nastri di partenza del St. Petersburg Ladies ...Sport - Giorgi però parte con i favori del pronostico e, dopo l'affermazione di livello a Montreal, tenterà di replicare le medesime gesta e far sì che non si trattasse di un lampo improvviso e ...Altri sette giorni di grande spettacolo stanno per iniziare su Supertennis. Ben quattro i tornei che il canale tematico della FIT vi proporrà ...