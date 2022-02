L’Italia si candida per l’Europeo 2032: primo passo ufficiale per ospitare la competizione (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italia fa sul serio e si candida per l’Europeo del 2032. E’ stato effettuato il primo passo verso la candidatura per disputare l’Europeo del 2032. La Figc ha comunicato alla Uefa la volontà di concorrere per l’assegnazione del torneo. La presentazione del progetto di candidatura è prevista entro il 12 aprile 2023, mentre la decisione definitiva del Comitato esecutivo è in programma nel settembre 2023. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione di EURO 2032. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la FIGC ha comunicato la volontà di concorrere per l’assegnazione del Campionato Europeo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022)fa sul serio e siperdel. E’ stato effettuato ilverso latura per disputaredel. La Figc ha comunicato alla Uefa la volontà di concorrere per l’assegnazione del torneo. La presentazione del progetto ditura è prevista entro il 12 aprile 2023, mentre la decisione definitiva del Comitato esecutivo è in programma nel settembre 2023. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione di EURO. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la FIGC ha comunicato la volontà di concorrere per l’assegnazione del Campionato Europeo, ...

