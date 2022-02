L’Italia s’è desta, stacca la Spagna in Borsa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono stati due anni difficili, ma non per la Borsa italiana. Dopo il rovinoso crollo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2020, è iniziata una lenta ma costante risalita. A un anno dall’inizio della pandemia, l’indice FTSE:MIB si era completamente recuperato e proseguiva verso nuove vette, registrando un +20% nel corso del 2021. Nella sua corsa lasciava indietro la Spagna, uno dei Paesi che più ha risentito dello stop ai voli turistici. Nelle ultime settimane, tuttavia, l’indice italiano ha rallentato. Cosa ci si può aspettare dal 2022? La risposta dipende da molteplici fattori. Le elezioni presidenziali del 2022 hanno fatto tramontare l’ipotesi di Draghi al Quirinale Le elezioni per il Presidente della Repubblica avranno probabilmente un enorme impatto sui calendari economici del 2022. La riconferma di Mattarella, ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono stati due anni difficili, ma non per laitaliana. Dopo il rovinoso crollo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2020, è iniziata una lenta ma costante risalita. A un anno dall’inizio della pandemia, l’indice FTSE:MIB si era completamente recuperato e proseguiva verso nuove vette, registrando un +20% nel corso del 2021. Nella sua corsa lasciava indietro la, uno dei Paesi che più ha risentito dello stop ai voli turistici. Nelle ultime settimane, tuttavia, l’indice italiano ha rallentato. Cosa ci si può aspettare dal 2022? La risposta dipende da molteplici fattori. Le elezioni presidenziali del 2022 hanno fatto tramontare l’ipotesi di Draghi al Quirinale Le elezioni per il Presidente della Repubblica avranno probabilmente un enorme impatto sui calendari economici del 2022. La riconferma di Mattarella, ...

