Lista Calenda, Carpano: su impianti rifiuti maggioranza diventa opposizione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Nella prima seduta della Commissione PNRR, la maggioranza è diventata opposizione”. Così’ è intervenuto Francesco Carpano, consigliere della Lista Civica Calenda e Vicepresidente della Commissione PNRR, durante i lavori della commissione. “I consiglieri Stampete del Partito Democratico e Bonessio di Europa Verde, si sono infatti detti contrari alla realizzazione di due impianti di trattamento dei rifiuti, per i quali il sindaco Gualtieri ha chiesto l’accesso ai fondi PNRR tramite Ama”. Ha spiegato ancora Carpano, “Si tratta di due biodigestori anaerobici, impianti che trasformano l’organico in biogas e che permetteranno a Roma di non dover piu’ spedire i suoi scarti organici fino in Friuli, come avveniva fino a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Nella prima seduta della Commissione PNRR, lata”. Così’ è intervenuto Francesco, consigliere dellaCivicae Vicepresidente della Commissione PNRR, durante i lavori della commissione. “I consiglieri Stampete del Partito Democratico e Bonessio di Europa Verde, si sono infatti detti contrari alla realizzazione di duedi trattamento dei, per i quali il sindaco Gualtieri ha chiesto l’accesso ai fondi PNRR tramite Ama”. Ha spiegato ancora, “Si tratta di due biodigestori anaerobici,che trasformano l’organico in biogas e che permetteranno a Roma di non dover piu’ spedire i suoi scarti organici fino in Friuli, come avveniva fino a ...

