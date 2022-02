L’incubo di Paola Ferrari | “ha cercato di uccidermi”

Leggi su topicnews

(Di lunedì 7 febbraio 2022), nota giornalista sportiva, una tra le prime donne in tv a parlare di calcio, è nota anche per le sue polemiche con Diletta Leotta e Belen Rodriguez. La conduttrice, nonostante il carattere forte, ha avuto un’infanzia traumatica., è nota nel piccolo schermo, per essere una conduttrice tv ed una giornalista sportiva. Il successo arrivò negli anni ’90 nel programma cult La Domenica Sportiva. Fu volto del Tg2. Tra le altre trasmissioni di successo: Dribbling e 90º minuto.e Gianpiero GaleazziCollaborò con mostri sacri della tv: da Gianpiero Galeazzi a Maurizio Costanzo. Nel 2005 ha inoltre partecipato come concorrente allo show di Milly Carlucci Ballando con le stelle, tornandovi per l’edizione successiva in qualità, stavolta, di ...