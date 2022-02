Liliana Segre sulla Shoah: “oggi le cose sono così poco cambiate” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Liliana Segre è intervenuta al Memoriale della Shoah a Milano dove ha parlato dello stato attuale delle cose Liliana Segre è intervenuta al Memoriale della Shoah a Milano dove ha parlato dello stato attuale delle cose, dichiarando che poco è cambiato da quando è stata deportata. “Le cose sono così poco cambiate – ha detto Liliano Segre – che alla mia età mi è stata destinata, ormai dai due anni e mezzo, una scorta”. l’occasione dell’intervento è la ricorrenza della deportazione degli ebrei dalla Stazione Centrale di Milano del 30 gennaio 1944, per cui ha detto la Segre: “Per più di 20 anni ci siamo incontrati il 30 di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)è intervenuta al Memoriale dellaa Milano dove ha parlato dello stato attuale delleè intervenuta al Memoriale dellaa Milano dove ha parlato dello stato attuale delle, dichiarando cheè cambiato da quando è stata deportata. “Le– ha detto Liliano– che alla mia età mi è stata destinata, ormai dai due anni e mezzo, una scorta”. l’occasione dell’intervento è la ricorrenza della deportazione degli ebrei dalla Stazione Centrale di Milano del 30 gennaio 1944, per cui ha detto la: “Per più di 20 anni ci siamo incontrati il 30 di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Liliana Segre al Memoriale della Shoah dice: 'Le cose sono cambiate poco dal giorno mia deportazione'. La commemora… - chetempochefa : 'In ultima pagina, ci sarà in debutto,in un posto particolare per un settimanale, di Liliana Segre. Sono molto onor… - Tg3web : Il ricordo della deportazione degli ebrei dalla stazione di Milano nel 1944 con Liliana Segre che proprio dal binar… - 361_magazine : Liliana Segre sulla Shoah: 'oggi le cose sono così poco cambiate' - marilisa06 : Tg3 ore 19 ieri. Ho sentito Liliana Segre raccontare la sua infanzia. Il servizio precedente descriveva la vendita… -