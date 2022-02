Liliana Segre nell’anniversario della deportazione da Milano: “Dopo quello che ho sopportato, da due anni vivo con la scorta e ricevo parole orribili” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Da più di due anni mi è stata assegnata la scorta a causa delle minacce. ricevo parole orribili. Per 30 anni ho raccontato la mia testimonianza nelle scuola, dovrei essere quindi priva di speranza e dire che non è cambiato nulla. E invece la speranza c’è ed è nei giovani e nei ragazzi che sono qui stasera”. Sono le parole con cui la senatrice a vita Liliana Segre ha terminato il suo intervento al Memoriale della Shoah a Milano, dove come come ogni anno è stata ricordata la deportazione degli ebrei dalla Stazione Centrale di Milano del 30 gennaio 1944 in un evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Un racconto, quello della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Da più di duemi è stata assegnata laa causa delle minacce.. Per 30ho raccontato la mia testimonianza nelle scuola, dovrei essere quindi priva di speranza e dire che non è cambiato nulla. E invece la speranza c’è ed è nei giovani e nei ragazzi che sono qui stasera”. Sono lecon cui la senatrice a vitaha terminato il suo intervento al MemorialeShoah a, dove come come ogni anno è stata ricordata ladegli ebrei dalla Stazione Centrale didel 30 gennaio 1944 in un evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Un racconto,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Liliana Segre al Memoriale della Shoah dice: 'Le cose sono cambiate poco dal giorno mia deportazione'. La commemora… - chetempochefa : 'In ultima pagina, ci sarà in debutto,in un posto particolare per un settimanale, di Liliana Segre. Sono molto onor… - Tg3web : Il ricordo della deportazione degli ebrei dalla stazione di Milano nel 1944 con Liliana Segre che proprio dal binar… - franco_sala : RT @Primaonline: Liliana Segre super firma del nuovo Oggi - Profilo3Marco : RT @repubblica: Milano, Liliana Segre al Memoriale della deportazione: 'La speranza che le cose cambino è nei ragazzi' -