Ligue 1, giornata 23: PSG straripante, cinquina al Lille (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Paris Saint-Germain travolge il Lille nella giornata 23 di Ligue 1 e allunga a 13 punti il distacco sul Narsiglia secondo in classifica. Colpaccio del Clermont a Nizza, in zona Europa vincono Rennes e Strasburgo mentre il Lione si ferma contro il Monaco. In zona salvezza vittorie importanti di Lorient e Saint-Etienne. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Ligue 1, giornata 23: Lille-PSG 1-5, Marsiglia-Angers 5-2 Vittoria schiacciante del Paris Saint-Germain che travolge 1-5 il Lille in trasferta e ottiene la terza vittoria consecutiva, allungando a 13 punti il divario sulla seconda in classifica. I Mastini subiscono invece la seconda sconfitta di fila e perdono terreno sulla zona Europa. Vantaggio dei parigini al 10? con un tocco a porta vuota di Danilo Pereira ...

