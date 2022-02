L’ex agente di Koulibaly rivela: “Non ci sarà contro l’Inter, vi spiego il motivo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) È terminata nel migliore dei modi la Coppa d’Africa per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha infatti trionfato con il suo Senegal, sollevando il trofeo da capitano. Riguardando le vicende azzurre, invece, i pensieri sono tutti rivolti al fondamentale match di sabato contro l’Inter, dove il Napoli ha la ghiottissima opportunità di sorpassare i nerazzurri in classifica e portarsi in vetta. Ci si chiede pertanto se Spalletti potrà contare anche sul ritorno del suo leader difensivo Koulibaly. Foto: Getty Images- Koulibaly solleva la Coppa d’Africa Koulibaly non tornerà prima di venerdì-sabato, match contro l’Inter a rischio Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, ex ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) È terminata nel migliore dei modi la Coppa d’Africa per Kalidou. Il difensore del Napoli ha infatti trionfato con il suo Senegal, sollevando il trofeo da capitano. Riguardando le vicende azzurre, invece, i pensieri sono tutti rivolti al fondamentale match di sabato, dove il Napoli ha la ghiottissima opportunità di sorpassare i nerazzurri in classifica e portarsi in vetta. Ci si chiede pertanto se Spalletti potrà contare anche sul ritorno del suo leader difensivo. Foto: Getty Images-solleva la Coppa d’Africanon tornerà prima di venerdì-sabato, matcha rischio Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, ex ...

