L’Estetista Cinica ha spiegato l’errore della valorizzazione dei punti fagiana su Instagram (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel pomeriggio di ieri le fagiane, la community delL’Estetista Cinica – l’imprenditrice Cristina Fogazzi – hanno ricevuto la mail con oggetto “La dolorosa questione dei punti fagiana” contenente una lunga spiegazione e le scuse per un errore commesso da lei e dal suo team in merito al valore dei punti fagiana. «Come forse avrai visto nella tua area personale del sito la valorizzazione dei punti fagiana è cambiata. Così, di botto, senza che nessuno dicesse nulla – si legge all’inizio del lungo messaggio rivolto alla community delL’Estetista – Questa cosa è talmente assurda e mal gestita che probabilmente ti sei giustamente arrabbiata e hai pensato stessimo in qualche modo “facendo i furbi” e poi “facendo pippa” sul fare ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel pomeriggio di ieri le fagiane, la community del– l’imprenditrice Cristina Fogazzi – hanno ricevuto la mail con oggetto “La dolorosa questione dei” contenente una lunga spiegazione e le scuse per un errore commesso da lei e dal suo team in merito al valore dei. «Come forse avrai visto nella tua area personale del sito ladeiè cambiata. Così, di botto, senza che nessuno dicesse nulla – si legge all’inizio del lungo messaggio rivolto alla community del– Questa cosa è talmente assurda e mal gestita che probabilmente ti sei giustamente arrabbiata e hai pensato stessimo in qualche modo “facendo i furbi” e poi “facendo pippa” sul fare ...

marcopicci_22 : Durante la pausa studio, penso a quanto sia odiosa l’estetista cinica - YleniaNea : Io non l’ho mica capita la polemica dell’estetista cinica. Sono dei benedetti punti e non erano neanche costretti a… - rvmoona : fantastica questa cosa dei mille codici sconto che ti dà l’estetista cinica. peccato che li posso usare su metà dei prodotti in vendita?? - Wallee___ : RT @SlKim: Con la newsletter di oggi l’Estetista Cinica per me guadagna mille punti - Mariariii : Io domani, finito di lavorare, andrò in store @Veralab_cinica a Milano, comprerò quello che mi serve, abbraccerò si… -

