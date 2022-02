Leonora Addio: trailer e poster del film di Paolo Taviani in Concorso a Berlino 2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) trailer e poster di Leonora Addio, il nuovo film di Paolo Taviani che, dopo il passaggio in Concorso a Berlino 2022, arriverà al cinema a partire dal 17 febbraio con 01 Distribution. Svelati trailer e poster di Leonora Addio, nuovo film di Paolo Taviani che sarà presentato in Concorso a Berlino 2022. Luigi Pirandello muore a Roma il 10 dicembre 1936 e nel suo testamento lascia precise disposizioni: "Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022)di, il nuovodiche, dopo il passaggio in, arriverà al cinema a partire dal 17 febbraio con 01 Distribution. Svelatidi, nuovodiche sarà presentato in. Luigi Pirandello muore a Roma il 10 dicembre 1936 e nel suo testamento lascia precise disposizioni: "Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né ...

