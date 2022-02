Lenù, ecco chi è nella realtà la protagonista de ‘L’amica Geniale’: una storia vera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lenù è una delle protagoniste de L’amica geniale, la serie tv che va in onda su Rai 1 e che è direttamente ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. In questo nostro nuovo articolo andremo a conoscere meglio Lenù per scoprire chi è davvero nella realtà. Chi è nella realtà Lenù, la protagonista de L’amica geniale? L’attrice che interpreta Lenù ne L’amica geniale si chiama Margherita Mazzucco, ha quasi vent’anni ed è di Napoli. Grazie a questo suo importante ruolo è diventata una delle attrici più apprezzate del nostro panorama artistico. Ma la stessa Margherita Mazzucco ha confessato che interpretare Lenù non è stato affatto facile, soprattutto nella terza stagione de L’amica geniale ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 febbraio 2022)è una delle protagoniste de L’amica geniale, la serie tv che va in onda su Rai 1 e che è direttamente ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. In questo nostro nuovo articolo andremo a conoscere meglioper scoprire chi è davvero. Chi è, lade L’amica geniale? L’attrice che interpretane L’amica geniale si chiama Margherita Mazzucco, ha quasi vent’anni ed è di Napoli. Grazie a questo suo importante ruolo è diventata una delle attrici più apprezzate del nostro panorama artistico. Ma la stessa Margherita Mazzucco ha confessato che interpretarenon è stato affatto facile, soprattuttoterza stagione de L’amica geniale ...

Ultime Notizie dalla rete : Lenù ecco Màkari 2, anticipazioni prima puntata e cast ... scritto da Elena Ferrante e arrivato alla sua terza stagione in televisione , con Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni delle protagoniste Lenù e Lila . Ecco quindi che anche i romanzi e i ...

L'amica geniale 3 non decolla al debutto: Gli ascolti non brillano, ecco perché A febbraio 2020, al debutto della seconda stagione, erano stati 6 milioni 854mila gli spettatori che avevano deciso di sintonizzarsi sulle storie di Lila e Lenù in Storia del nuovo cognome , pari al ...

