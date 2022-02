“Lei cosa farebbe adesso per il caro bollette?” Giorgia Meloni non sa rispondere e la butta in caciara | VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) cosa farebbe per contenere il caro bollette sei lei fosse al governo? A questa domanda, di fatto, Giorgia Meloni ha risposto con una serie di parole che hanno lo stesso valore del silenzio. La leader di Fratelli d’Italia, ospite di Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, è stata “interrogata” dal conduttore sulle sue proposte per tentare di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi di luce e gas per famiglie e imprese. E la propaganda da opposizione perpetua si è spenta in una serie di frasi prive di senso e senza fornire mai una reale strategia. Meloni non sa rispondere sul cosa farebbe per il caro bollette La fine della propaganda a tutti i costi si palesa nella sua risposta a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022)per contenere ilsei lei fosse al governo? A questa domanda, di fatto,ha risposto con una serie di parole che hanno lo stesso valore del silenzio. La leader di Fratelli d’Italia, ospite di Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, è stata “interrogata” dal conduttore sulle sue proposte per tentare di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi di luce e gas per famiglie e imprese. E la propaganda da opposizione perpetua si è spenta in una serie di frasi prive di senso e senza fornire mai una reale strategia.non sasulper ilLa fine della propaganda a tutti i costi si palesa nella sua risposta a ...

