Lega Serie A, fumata nera in prima votazione per il nuovo presidente. Percassi: “C’è unità di intenti” (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ fumata nera nella prima votazione per l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A in seguito alle dimissioni di Paolo Dal Pino. La prima assemblea si è conclusa con diciassette schede bianche, due nulle e un voto per Gaetano Blandini, eletto consigliere indipendente pochi giorni fa. Nuova assemblea prevista ora fra non meno di sette giorni come da statuto. A commentare la giornata di oggi il nuovo vicepresidente Luca Percassi (dirigente Atalanta): “E’ stata una riunione piacevole in cui tutti i presidenti si sono espressi con una grande unità di intenti. Il clima è stato molto molto costruttivo e collaborativo. Sono fiducioso che da qui in ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’nellaper l’elezione deldellaA in seguito alle dimissioni di Paolo Dal Pino. Laassemblea si è conclusa con diciassette schede bianche, due nulle e un voto per Gaetano Blandini, eletto consigliere indipendente pochi giorni fa. Nuova assemblea prevista ora fra non meno di sette giorni come da statuto. A commentare la giornata di oggi ilviceLuca(dirigente Atalanta): “E’ stata una riunione piacevole in cui tutti i presidenti si sono espressi con una grandedi. Il clima è stato molto molto costruttivo e collaborativo. Sono fiducioso che da qui in ...

