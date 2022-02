Lea-un nuovo giorno, anticipazioni 8 febbraio: Arturo mette Lea nei guai? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lea-un nuovo giorno, la fiction con protagonista Anna Valle e Giorgio Pasotti, prenderà il via martedì 8 febbraio su Rai Uno con una puntata divisa in due episodi e chiamati rispettivamente Ricominciare e La seconda possibilità. La trama rivela che Lea tornerà a lavoro nell'ospedale di Ferrara dopo lungo tempo e si ritroverà a lavorare insieme al suo ex marito Marco. Poco dopo, conoscerà Arturo, al quale chiederà aiuto per rintracciare il padre naturale di un piccolo paziente con un problema cardiovascolare. L'uomo, però, rifiuterà di aiutarla e farà un esposto contro di lei. Lea-un nuovo giorno, anticipazioni 8 febbraio: Lea si ritrova a lavorare con l'ex marito Marco La trama di Lea-un nuovo giorno relativa alla ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lea-un, la fiction con protagonista Anna Valle e Giorgio Pasotti, prenderà il via martedì 8su Rai Uno con una puntata divisa in due episodi e chiamati rispettivamente Ricominciare e La seconda possibilità. La trama rivela che Lea tornerà a lavoro nell'ospedale di Ferrara dopo lungo tempo e si ritroverà a lavorare insieme al suo ex marito Marco. Poco dopo, conoscerà, al quale chiederà aiuto per rintracciare il padre naturale di un piccolo paziente con un problema cardiovascolare. L'uomo, però, rifiuterà di aiutarla e farà un esposto contro di lei. Lea-un: Lea si ritrova a lavorare con l'ex marito Marco La trama di Lea-unrelativa alla ...

