Le sportellate tra Amadeus e Sabrina Ferilli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ferilli e il giallo del fuorionda che ha scatenato le polemiche Corriere della sera, pagina 28, di Maria Volpe. Già ribattezzato il «Sabrina Ferilli. Gate», potrebbe essere l’unico neo di una conduzione esemplare. Amadeus, giustamente, è osannato da tutti: in questa perfezione assoluta, evviva l’imperfezione. Sabrina Ferilli sabato sera alla finale, in vari momenti, è apparsa infastidita perché Amadeus le parlava sopra, si dimenticava quasi che lei fosse in scena. Tutti smentiscono che ci sia stata tensione. Pure quel fuorionda catturato dietro le quinte, dove l’attrice romana dice «pezzo di m…», giurano tutti fosse rivolto a un cavo elettrico. Amadeus ieri ha confermato di adorare Sabrina, lei ha postato su Instagram «Ti voglio bene ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 7 febbraio 2022)e il giallo del fuorionda che ha scatenato le polemiche Corriere della sera, pagina 28, di Maria Volpe. Già ribattezzato il «. Gate», potrebbe essere l’unico neo di una conduzione esemplare., giustamente, è osannato da tutti: in questa perfezione assoluta, evviva l’imperfezione.sabato sera alla finale, in vari momenti, è apparsa infastidita perchéle parlava sopra, si dimenticava quasi che lei fosse in scena. Tutti smentiscono che ci sia stata tensione. Pure quel fuorionda catturato dietro le quinte, dove l’attrice romana dice «pezzo di m…», giurano tutti fosse rivolto a un cavo elettrico.ieri ha confermato di adorare, lei ha postato su Instagram «Ti voglio bene ...

Advertising

Sportellate_it : I giallorossi, tra mille polemiche, falliscono l'ennesimo esame della loro stagione. Il Grifone guadagna un punto d… - Sportellate_it : Le pagelle della serata cover, tra la supponenza di un disastroso Sangiovanni nello scegliere un brano troppo grand… - claudeger55 : Cosa potrebbe andare male? Tutto. Continuano le 'sportellate' tra aerei Nato e Russi. Tensione per la crisi ucrain… - Sportellate_it : ?? PODCAST | ZERO TRENTA In questo nuovo episodio celebriamo il trionfo di #Nadal e facciamo un bilancio di questo… - Sportellate_it : Nel giorno della scomparsa di Maurizio #Zamparini il ricordo, a tinte rosanero, del viaggio dell'ex presidente del… -