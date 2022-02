Le parole di Tiziano Ferro per Gianni, salvato dalla morte (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le toccanti parole di Tiziano Ferro per Gianni, salvato dalla morte. In realtà si chiama Johnny, ma in casa Ferro ormai tutti lo chiamano con il nome italianizzato. A raccontare la sua storia è lo stesso artista via social nel condividere con i fan la nuova vita che ha appena salvato. Tiziano Ferro per Gianni ha fatto davvero tantissimo: lo ha risparmiato alla morte sicura. Gianni ha 8 anni ed è stato abbandonato; è finito nella lista eutanasia di un canale a causa delle difficoltà nel darlo in adozione. Come spesso dice anche l’artista di Latina, i cani adulti fanno fatica a trovare nuove case. Per Gianni non c’erano ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le toccantidiper. In realtà si chiama Johnny, ma in casaormai tutti lo chiamano con il nome italianizzato. A raccontare la sua storia è lo stesso artista via social nel condividere con i fan la nuova vita che ha appenaperha fatto davvero tantissimo: lo ha risparmiato allasicura.ha 8 anni ed è stato abbandonato; è finito nella lista eutanasia di un canale a causa delle difficoltà nel darlo in adozione. Come spesso dice anche l’artista di Latina, i cani adulti fanno fatica a trovare nuove case. Pernon c’erano ...

