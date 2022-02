Le parole (bellissime) di Blanco per la fidanzata Giulia Lisioli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Blanco non è nuovo ai riflettori: prima ancora di vincere Sanremo con la sua Brividi, insieme a Mahmood, il suo nome su Spotify e sul web era ovunque. La sua fidanzata Giulia Lisioli non è altrettanto in vista, ma Blanco le ha pubblicamente dedicato parole romantiche e a lei si è rivolto sul palco dopo la vittoria a Sanremo. Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, 19, e Giulia Lisioli, 23, si sono conosciuti ben prima del successo del ragazzo. Sono entrambi cresciuti nel bresciano (Blanco è nato a Calvagese della Riviera) e sono fidanzati da un anno e mezzo. Se di Blanco si sa molto, compreso il fatto che ha un passato da calciatore, come difensore e capitano della squadra giovanile di Padenghe, di ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 7 febbraio 2022)non è nuovo ai riflettori: prima ancora di vincere Sanremo con la sua Brividi, insieme a Mahmood, il suo nome su Spotify e sul web era ovunque. La suanon è altrettanto in vista, male ha pubblicamente dedicatoromantiche e a lei si è rivolto sul palco dopo la vittoria a Sanremo., all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, 19, e, 23, si sono conosciuti ben prima del successo del ragazzo. Sono entrambi cresciuti nel bresciano (è nato a Calvagese della Riviera) e sono fidanzati da un anno e mezzo. Se disi sa molto, compreso il fatto che ha un passato da calciatore, come difensore e capitano della squadra giovanile di Padenghe, di ...

Advertising

Filo__diArianna : Volevo dire due parole sul Papa, della cui bontà non ho dubbi e che ascolto sempre come un oracolo! Invece di citar… - Emm_Manzari : @Fra_Illy Ma manco le bellissime parole. Il vuoto condito col nulla e tanta lingua di Fazio. Vabbè non è che ci si aspettava altro - candura_alice : Io sono atea. Credo in #PapaFrancesco e nelle sue bellissime parole ?? - Fra_Illy : Ovviamente non ho sentito l'intervento del Papa ma immagino bellissime parole e nessuna intenzione di fare alcunché - AmaliaChiara1 : @Liberop79653844 Grazie per le bellissime parole, il piacere è mio. Buona giornata. -