Mompracem e Picomedia (Italia), Thalie Images (Francia) e Beta Film (Germania) hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una collana di miniserie per la televisione che racconterà le donne protagoniste dell'Ottocento che contribuirono in prima linea a cambiare la storia d'Italia e d'Europa. Il primo progetto avrà al suo centro Virginia Oldoini, l'ambiziosa e agguerrita Contessa di Castiglione, patriota italiana e affascinante spia mandata a Parigi alla corte di Napoleone III. Sin dal congresso di Vienna le donne sono entrate prepotentemente sulla scena politica europea. Ho sempre considerato l'Ottocento come una fase chiave nella storia d'Europa e sono convinto che Mompracem e Picomedia faranno un ottimo lavoro per portarla sugli schermi con ...

Ultime Notizie dalla rete : donne protagoniste Roar, le prime foto della nuova serie con Nicole Kidman ... ha iniziato a diffondere alcune foto di scena che mostrano in anteprima alcune delle protagoniste femminili al centro delle otto storie che compongono lo show. Nicole Kidman è solo una delle donne ...

Risorgimento al femminile ...(Francia) e Beta Film (Germania) hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una collana di miniserie per la televisione che racconterà le donne dell'Ottocento che contribuirono da protagoniste a ...

Le donne protagoniste dell'Ottocento sul piccolo schermo grazie a Mompracem e Picomedia Metropolitan Magazine Italia Lella Costa: in scena al Teatro Donizetti 100 donne valorose C’è Angela Davis, che lottò per i diritti civili degli afroamericani, e c’è la fotoreporter Ilaria Alpi: altro che «donne, du du du» della celebre canzone, qui le donne sono protagoniste.

Mompracem, Picomedia, Thalie Images e Beta Film per le donne dell’Ottocento Mompracem e Picomedia (Italia), Thalie Images (Francia) e Beta Film (Germania) hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una collana di miniserie per la televisione che racconterà le donne ...

