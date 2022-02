Le Borse europee migliorano | Milano resta in rosso Spread ai massimi da estate 2020

Advertising

classcnbc : PAROLA A LAGARDE Borse europee in verde tranne Piazza Affari che lascia sul terreno l'1,2% Mercati con occhi punt… - zappas10 : RT @sole24ore: ?? Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra quota 160 punti base #Borse #Cina #Sai… - drubald : RT @sole24ore: ?? Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra quota 160 punti base #Borse #Cina #Sai… - lyllalara : RT @sole24ore: ?? Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra quota 160 punti base #Borse #Cina #Sai… - Daviditautde : RT @sole24ore: ?? Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra quota 160 punti base #Borse #Cina #Sai… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee

Giornata complessivamente positiva per i mercati europei , dove l'ottimismo è stato disturbato dalla pessima performance della Borsa di Milano, che è in rosso. Dopo i primi scambi in territorio ...Gli investitori temono che il possibile rialzo dei tassi in Europa penalizzi l'Italia, dato l'evelato livello di debito pubblico. Prende fiato il petrolio (Radiocor Il Sole 24 Ore)volatili e contrastate, nell'attesa dell'avvio di Wall Street, che, a giudicare dai future, si profila abbastanza stabile (i derivati su DJ e S&P sono in frazionale calo, quello Nasdaq ...Il prezzo del gas in Europa è in calo con le forniture dalla Russia in ripresa dall'inizio della settimana. Intanto resta alta l'attenzione per le tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina. Ad ...(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Le Borse europee migliorano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati si concentrano sul tema dei tassi d'interesse con le posizione dei ...