Lavoro | crolla l’occupazione femminile nel Sud Italia | i drammatici dati di Confcommercio e il divario dall’Europa

(Di lunedì 7 febbraio 2022)ha espresso preoccupazione per la situazione occupazionalenel Sud, descritta dal rapporto sul Sud e il Pnrr. Ecco cosa dicono iemersi dal rapporto dell’Ufficio Studi e quali sono le principali problematiche da affrontare. Occupazionenel Meridione, iallarmanti diIl rapporto a cura dell’Ufficio Studi diha evidenziato la gravità della situazione occupazionalenel Meridione ed è basato suiraccolti fino al 2019. Le donne di età compresa tra i 15 e i 64 anni presentano un tasso di occupazione di appena il 33%. Per confronto, la percentuale nel Centro-Nord è pari al 59,2% e nell’Unione Europea si attesta al 63%, quasi il ...

