Lavoro: Boldrini, 'aziende debbono garantire trasparenza e accesso' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Desta profonda preoccupazione la notizia delle minacce e delle intimidazioni subite da due ispettrici del Lavoro durante l'ispezione di una attività di Milano. Un episodio molto grave che mette in luce la reticenza ai controlli di alcuni imprenditori. Un atteggiamento di ostracismo da stigmatizzare e combattere. Le aziende hanno il dovere di garantire trasparenza e libero accesso agli uffici". Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo. "È importante -aggiunge- che all'Ispettorato del Lavoro sia permesso di svolgere a pieno il proprio compito in difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, nel contrasto all'illegalità e al Lavoro nero, nell'attività di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Desta profonda preoccupazione la notizia delle minacce e delle intimidazioni subite da due ispettrici deldurante l'ispezione di una attività di Milano. Un episodio molto grave che mette in luce la reticenza ai controlli di alcuni imprenditori. Un atteggiamento di ostracismo da stigmatizzare e combattere. Lehanno il dovere die liberoagli uffici". Lo afferma Laura, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo. "È importante -aggiunge- che all'Ispettorato delsia permesso di svolgere a pieno il proprio compito in difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, nel contrasto all'illegalità e alnero, nell'attività di ...

Advertising

TV7Benevento : Lavoro: Boldrini, 'aziende debbono garantire trasparenza e accesso' - - unico2022 : @lauraboldrini Cara Boldrini per generalizzare in Italia non e che si sceglie tra lavoro e maternità, in Italia si… - Mariari30057064 : RT @P_Rava: So che aspettavate tutte questa “battaglia politica” dell'Intergruppo della Camera per i Diritti delle Donne. Sulla precarietà… - Rosyfree74 : RT @P_Rava: So che aspettavate tutte questa “battaglia politica” dell'Intergruppo della Camera per i Diritti delle Donne. Sulla precarietà… - morgante2020 : RT @P_Rava: So che aspettavate tutte questa “battaglia politica” dell'Intergruppo della Camera per i Diritti delle Donne. Sulla precarietà… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Boldrini Presunte molestie da parte del professore: cosa sta succedendo in un liceo della Calabria "Per il sindacato, la scuola non è solo il luogo di lavoro di docenti e personale amministrativo e ... Anche la deputata Laura Boldrini ha espresso sostegno pubblico ai ragazzi.

Una studentessa del liceo scientifico del polo scolastico "Valentini - Majorana" di Castrolibero, in provincia di Cosenza, oggi maggiorenne, ... Grazie al lavoro della dirigente le iscrizioni sono esplose. Avevamo due sezioni, ora sono 12 e ... Sul caso è intervenuta anche la deputata Pd Laura Boldrini: "Ho saputo di questo evento, a mio avviso ...

Lavoro: Boldrini, 'aziende debbono garantire trasparenza e accesso' LiberoQuotidiano.it "Per il sindacato, la scuola non è solo il luogo didi docenti e personale amministrativo e ... Anche la deputata Lauraha espresso sostegno pubblico ai ragazzi.Grazie aldella dirigente le iscrizioni sono esplose. Avevamo due sezioni, ora sono 12 e ... Sul caso è intervenuta anche la deputata Pd Laura: "Ho saputo di questo evento, a mio avviso ...