Lautaro contro Hernandez, l'accusa social: «Gli ha sputato addosso» – VIDEO

Lautaro contro Hernandez, l'accusa social: «Gli ha sputato addosso». Pesante diverbio dopo il derby

Sui social sono diventate virali le immagini che ritrarrebbero Lautaro Martinez sputare in direzione di Theo Hernandez, mentre il rossonero è diretto negli spogliatoi dopo l'espulsione.

? Lo sputo di #Lautaro nei confronti di #Theo, appena sceso nel tunnel #InterMilan pic.twitter.com/6OAhkFbWVL— Milanistasemper (@milanistsemper) February 7, 2022

L'argentino, visibilmente nervoso, pochi secondi prima, era arrivato al testa a testa con il giocatore del Milan.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

