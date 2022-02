L' annuncio ha spiazzato tutti In occasione del Giubileo di Platino | la regina ha messo fine alle speculazioni sul futuro titolo di Camilla di Cornovaglia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ««Desidero sinceramente chediventi». Non principessa, come si pensava da anni, maconsorte dunque. A togliere ogni dubbio ci ha pensato la stessa Elisabetta II, nel messaggio alla nazione diffuso nel giorno in cui ha celebrato i suoi 70 anni sul trono. La sovrana 95enne ha colto l’per spazzar via decadi di polemiche e indecisioni, risolvendo una volta per tutte il dilemma delche sarà assegnato della duchessa, quando il marito Carlo salirà al trono., duchessa diguarda le foto ...