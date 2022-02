“L’amica geniale”: il ritratto evolutivo della società e del sessismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Finalmente L’amica geniale, serie italiana esportata in tutto il mondo e figlia dei best seller di Elena Ferrante, è tornata in prima serata su Rai Uno con la prima puntata della terza stagione. Ritroviamo Lenù e Lila, diventate giovani adulte durante la metà degli anni ’60, periodo di forti fermenti giovanili, soprattutto grazie all’avvento delle rivoluzioni e della controcultura che, in un modo o nell’altro, toccò anche la nostra Penisola. Tuttavia, per una giovane donna italiana neppure con la minigonna e la pillola anticoncezionale le cose si fecero più facili. Lenù, fresca di pubblicazione del suo romanzo, deve vedersela con i pregiudizi altrui. Nel libro racconta i suoi pensieri, le sue voglie e fantasie sessuali di adolescente, cosa che le garantisce la fama di una poco di buono. Sia dentro il rione dove è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Finalmente, serie italiana esportata in tutto il mondo e figlia dei best seller di Elena Ferrante, è tornata in prima serata su Rai Uno con la prima puntataterza stagione. Ritroviamo Lenù e Lila, diventate giovani adulte durante la metà degli anni ’60, periodo di forti fermenti giovanili, soprattutto grazie all’avvento delle rivoluzioni econtrocultura che, in un modo o nell’altro, toccò anche la nostra Penisola. Tuttavia, per una giovane donna italiana neppure con la minigonna e la pillola anticoncezionale le cose si fecero più facili. Lenù, fresca di pubblicazione del suo romanzo, deve vedersela con i pregiudizi altrui. Nel libro racconta i suoi pensieri, le sue voglie e fantasie sessuali di adolescente, cosa che le garantisce la fama di una poco di buono. Sia dentro il rione dove è ...

