L’amica geniale 3 anticipazioni: Elena aiuta Lila e poi si sposa ma tutto cambierà (Di lunedì 7 febbraio 2022) Che cosa succederà nella seconda puntata de L’amica geniale 3 in onda la prossima domenica su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo appuntamento con il terzo e il quarto episodio della fiction di Rai 1. Come avrete visto, Lila ed Elena, vivono in modo completamente opposto i loro vent’anni. Elena ha studiato, ha un fidanzato importante, frequenta i salotti che contano. Lila si è rimboccata le maniche e dopo aver lasciato suo marito vive con Enzo, che l’aiuta per come può ma con il quale non ha mai instaurato un vero rapporto, nonostante il ragazzo sia innamorato da sempre da lei. Lila non si fida ormai più di nessuno, ha cancellato la sua vita passate e pensava di aver ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 febbraio 2022) Che cosa succederà nella seconda puntata de3 in onda la prossima domenica su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano proprio la trama di questo nuovo appuntamento con il terzo e il quarto episodio della fiction di Rai 1. Come avrete visto,ed, vivono in modo completamente opposto i loro vent’anni.ha studiato, ha un fidanzato importante, frequenta i salotti che contano.si è rimboccata le maniche e dopo aver lasciato suo marito vive con Enzo, che l’per come può ma con il quale non ha mai instaurato un vero rapporto, nonostante il ragazzo sia innamorato da sempre da lei.non si fida ormai più di nessuno, ha cancellato la sua vita passate e pensava di aver ...

