L' amante di A ha detto che non lascerà mai il marito nonostante sia innamorata di lui La risposta di Ester Viola alle domande del lettore

Cara Ester, Ho pensato che questa "fotografia", un istante della nostra conversazione raccontasse meglio di tante mie parole la situazione. "Non riesco a pensare al mio futuro, perché vivo questo disagio. Quando ti vedo vado in crisi, penso a come potrebbe essere un drastico cambiamento della mia vita: una vita nuova. Mollo tutto, cambio vita. Vengo da te e ricominciamo.Aria fresca, energia e voglia di ricominciare. Poi vado a casa, mi guardo intorno e penso che non ce la posso fare e che è giusto io rimanga dove sono. Mi vengono in mente le coppie anziane che camminano assieme e mi dico che io dovrò arrivare lì e fine, perché è così che deve andare. E che ad un certo punto della vita bisogna arrendersi all'affetto e cercare così di darsi un senso. Vengo in ufficio e ti scrivo basta perché ti sto facendo perdere solo tempo e vita che io lui non lo lascerò

