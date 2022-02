L'agonia della critica. Della politica si può dire tutto, della cultura nulla. Perché? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Forse mai, come durante questi due anni di pandemia e d’identitarismo, la parola “critica” è stata tanto disinvoltamente confusa col suo contrario, cioè con la demagogia. Troppo spesso la si è infatti evocata, o meglio gridata, non per indicare una ricerca responsabile e rischiosa della verità, ma per rivendicare un testardo rifiuto di prendere atto dei dati reali in nome di una tesi inverificabile, o della difesa di uno status personale o collettivo. Questa confusione è però solo il più recente e clamoroso sintomo di una crisi che affonda le sue radici nell’ultimo spicchio del Novecento. A un certo punto, nell’età del benessere che solo economicamente ci stiamo lasciando alle spalle, anziché bersagliare gli idoli letterari, filosofici, culturali e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Forse mai, come durante questi due anni di pandemia e d’identitarismo, la parola “” è stata tanto disinvoltamente confusa col suo contrario, cioè con la demagogia. Troppo spesso la si è infatti evocata, o meglio gridata, non per indicare una ricerca responsabile e rischiosaverità, ma per rivendicare un testardo rifiuto di prendere atto dei dati reali in nome di una tesi inverificabile, odifesa di uno status personale o collettivo. Questa confusione è però solo il più recente e clamoroso sintomo di una crisi che affonda le sue radici nell’ultimo spicchio del Novecento. A un certo punto, nell’età del benessere che solo economicamente ci stiamo lasciando alle spalle, anziché bersagliare gli idoli letterari, filosofici,li e ...

