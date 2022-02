La triste storia di Marinella | ecco chi era l' anziana morta in casa e trovata dopo due anni

Advertising

Avvenire_Nei : Una piccola storia triste genovese. La puzza delle solitudini ci riguarda e ci giudica - Mirandola59 : RT @007Vincentxx: Governo #Draghi dove sono gli analisti i servi che gridavano in Italia abbiamo il fuoriclasse solo lui ci può portare fuo… - zazoomblog : La triste storia di Marinella ecco chi era lanziana morta in casa e trovata dopo due anni - #triste #storia… - DavideOberta : RT @ParcodiGiacomo: @AlbertoBagnai Il green pass non deve né scadere né durare. Deve essere cancellato come una pagina triste della storia… - captiousmartian : @anarcofilo Faccio l'avvocato del diavolo. Purtroppo l'insonnia mi porta a svegliarmi a orari di merda. Allora scri… -

Ultime Notizie dalla rete : triste storia

Gazzetta del Sud

Non è stata disposta l'autopsia per cui, se non si riusciranno a trovare parenti, sarà il Comune di Como a dover provvedere ai funerali di Marinella Beretta , 70 anni, pensionata morta in casa , ...... ma lui non lo sa e continua ad aspettare invano il suo ritorno: le commoventi immagini La... hanno notato che c'era questo cagnolino accovacciato davanti al portone , col musomentre ...Non è stata disposta l'autopsia per cui, se non si riusciranno a trovare parenti, sarà il Comune di Como a dover provvedere ai funerali di Marinella Beretta, 70 anni, pensionata morta in casa ...In questo cambiamento importante c'è senza dubbio motivo di essere felici, ma non dobbiamo dimenticare la grande lotta delle generazioni precedenti, la loro storia. Proprio per ... per ragioni ...